Центральная криминальная полиция предъявила специалисту техосмотра подозрение в подлоге

По предварительным данным, это была используемая для учебной работы сельскохозяйственная техника, принадлежащая одному из образовательный учреждений Ярвамаа. Согласно подозрению, мужчина в марте этого года подтвердил техосмотр 23 транспортным средствам, техническое состояние которых на самом деле не соответствует требованиям. Как утверждается, подозреваемый осуществлял техосмотр не на пункте техосмотра, а на территории образовательного учреждения.

Руководитель бюро коррупционных преступлений Центральной криминально полиции Атса Кюбарсепппа, сейчас неясен мотив этого деяния, но это выяснят в ходе уголовного делопроизводства.

«Это тяжелая техника с большой массой и с точки зрения безопасности дорожного движения нельзя недооценивать техническое состояние таких транспортных средств, так как они могут стать причиной ДТП с очень трагическими последствиями. Учитывая то, что это учебная техника, достойно сожаления, что образовательное учреждение подает таким образом ученикам плохой пример. Хотя в последние годы случаев коррупции, связанных с техосмотром, заметно меньше, полиция по-прежнему обращает внимание на эту сферу деятельности. Более высокие риски связаны проверки транспортных средств, которые осуществляются вне пункта техосмотра, потому что таким образом легче совершить правонарушение, как мы в данном случаи и подозреваем», - сказал Кюбарсепп.

По словам окружного прокурора Хельги Аадамсоо, в интересах нашей общей безопасности то, чтобы на наших дорогах ездили только технически исправные автомобили и их безопасность была обеспечена объективной проверкой. «В данном случае эксперт, осуществляющий соответствие транспортного средства и прицепа техническим требованиям, выполняет общественные задания. Любое отклонение может представлять опасность для других участников дорожного движения, так и для водителей транспортных средств, которые прошли техосмотр нечестно. В данном случае крайнего сожаления достойно то, что из-за халатности осуществляющего проверку специалиста в опасность поставлена безопасность учеников, которые проходят обучение на этих транспортных средствах», – сказала Аадамсоо.

По словам директора службы дорожного движения Департамента транспорта Йоэля Йессе, особого сожаления достойно то, что подозреваемый является членом правления Эстонского союза экспертов по техосмотру (Eesti Tehnoülevaatajate Liit), который должен быть другим хорошим примером, а не наоборот. «В отношении данных техосмотров мы начали и административное делопроизводство, которое еще ведется. На данный момент признаны недействительными техосмотры четырех транспортных средств, всего Департамент транспорта обнаружил недочеты у 23 транспортных средств и прицепов», - подытожил Йоэль Йессе.

По оценке Йессе, этот случай наглядно показывает, почему важно усилить надзор за пунктами техосмотра: «Услуга, предлагаемая в пунктах техосмотра, должна быть высокого качества и техосмотр не должны успешно проходить те транспортные средства, которые не отвечают установленным требованиям. Для того, чтобы обеспечить это, мы раздумываем сейчас над тем, чтобы использовать одним или другим образом наголовные камеры для записи процесса техосмотра».