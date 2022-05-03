Фото: на острове Прангли продается кусочек рая

Остров Прангли с населением почти сто человек расположен в десяти километрах от материка. Остров с очень длинной историей является популярным местом для летнего отдыха по многим причинам. Выставленная на продажу недвижимость находится в его восточной части, в нескольких минутах ходьбы от порта Мёльги и пляжа.

Фото: KV.EE

Поскольку участок расположен вдали от туристических троп, здесь тихо и спокойно даже в пик летнего сезона. Бревенчатый двухэтажный дом, построенный в 2009 году, общей площадью 70 м2, согласно объявлению, в отличном состоянии. В доме две спальни, гостиная с камином, кухня, сауна и душевая.

Фото: KV.EE

На террасе со стороны дома установлена большая массажная ванна с подогревом воды. Рядом с домом - находится надворная постройка, которая в настоящее время используется в основном для хранения инструментов и сезонных принадлежностей.

Фото: KV.EE