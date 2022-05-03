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Эстонский теннисист повысил свой рейтинг почти на 100 позиций

rus.postimees.ee
Эстонский теннисист повысил свой рейтинг почти на 100 позиций
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Марк Лайал. Фото из "Инстаграма" спортсмена.
Марк Лайал. Фото из "Инстаграма" спортсмена. Фото: Mark Lajali Instagram

18-летний эстонский теннисист Марк Лайал значительно улучшил свой рейтинг по сравнению с прошлой неделей, поднявшись в турнирной таблице на 92 позиции. 

Теперь он входит в число 900 лучших теннисистов мира и занимает 897 место.Чуть выше него расположился уже завершивший карьеру Юрген Зопп – он занимает 884 позицию.

В топе теннисистов изменений не произошло – на первом месте по-прежнему Новак Джокович, следом Даниил Медведев, Александр Зверев, Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас.

В женской турнирной таблице также без особых потрясений. Контавейт по-прежнему на шестом месте в мировом рейтинге, Кая Канепи сдала две позиции и расположилась на 55-й строчке.

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