Эстонский теннисист повысил свой рейтинг почти на 100 позиций

Теперь он входит в число 900 лучших теннисистов мира и занимает 897 место.Чуть выше него расположился уже завершивший карьеру Юрген Зопп – он занимает 884 позицию.

В топе теннисистов изменений не произошло – на первом месте по-прежнему Новак Джокович, следом Даниил Медведев, Александр Зверев, Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас.