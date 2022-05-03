Закон США о ленд-лизе: что на самом деле он даст Украине

417 голосов "за", 10 - "против": Палата представителей Конгресса США 28 апреля подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о поставках вооружений Украине по программе ленд-лиза, не применявшейся со времен Второй мировой войны. Сенат США одобрил законопроект еще 7 апреля. Теперь для вступления закона в силу под ним осталось поставить подпись президенту США Джо Байдену. После этого Соединенные Штаты смогут в течение двух лет поставлять оружие и другую помощь Киеву быстрее и без стандартных бюрократических процедур.

Как сказано в документе, президент США может уполномочить правительство предоставлять взаймы или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения Российской Федерации в Украину, с тем, чтобы "помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от потенциального вторжения или продолжающейся агрессии со стороны вооруженных сил правительства Российской Федерации".

Какие вооружения получит Украина?

Накануне голосования в Палате представителей США по закону о ленд-лизе для Украины американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в министерстве обороны США сообщил, что в Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования Соединенных Штатов, уже создан центр управления поставками военной помощи Украине. Какое именно вооружение будет получать Киев в рамках закона о ленд-лизе, и как это будет происходить?

"Прежде всего, будет значительно увеличен объем поставок вооружений - говорит в разговоре с DW военный эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP), полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер. - По-прежнему будут поставляться танки и зенитное оружие, боеприпасы, артиллерия, беспилотники - иными словами то, что уже поставлялось. США также предоставят гаубицы, будет обеспечиваться и логистическая поддержка".

Получит ли Киев такие сложные, высокотехнологичные западные системы вооружений как боевой танк "Абрамс" или боевая машина пехоты "Брэдли", пока неясно, хотя Рихтер не исключает, что в будущем это может произойти. В таком случае необходимо будет наладить логистические цепочки, по которым Украина получала бы запчасти и боеприпасы, и обучить украинских военных пользоваться этими видами вооружений.

В любом случае, объем военной поддержки со стороны США значительно увеличится. Благодаря этому, а также поставкам вооружений из арсеналов других западных союзников Украина получит возможность успешнее противостоять российским атакам и, при благоприятном сценарии, отвоевать часть захваченных территорий, полагает Вольфганг Рихтер.

Помимо вооружений, Украина получит дополнительную финансовую помощь в гораздо большем объеме, чем это было до последнего времени. Президент Байден уже запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов (около 31 миллиарда евро) на дополнительную поддержку Украине. 20 миллиардов из них предоставят стране в виде военной помощи, остальные деньги будут выделены на экономическую и гуманитарную поддержку.