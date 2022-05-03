Евгений Семененко, получивший тяжелую черепно-мозговую травму, сорвавшись с квада, возвращается к тренировкам

«Женя чувствует себя хорошо, но полноценно тренироваться ему пока рановато. Он начнёт с физических упражнений, чтобы затем уже приступить к спортивной деятельности. Врачи разрешили начать со следующей недели, но это пока не ледовые тренировки, а ОФП и хореография. Новая короткая программа под музыку Альбинони уже поставлена, а к постановке произвольной приступим на сборе в Кисловодске с конца мая, куда Женя поедет. Так что с подготовкой к сезону не опоздает, лишь бы был здоров. Сейчас самое главное – следить за самочувствием и постепенно входить в тренировочный процесс», – приводит слова специалиста РИА Новости Спорт.