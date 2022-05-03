В Эстонии за три месяца отозвали 84 разрешения на оружие

По словам вице-канцлера МВД по вопросам внутренней безопасности и миграционной политике Вейко Коммусаара, количество отказов в выдаче разрешения на оружие во много раз превышает аналогичный период прошлого года, пишет Rus.ERR.

При этом в целях безопасности процедура приостановления действия разрешения на оружие инициировалась трижды.

Вице-канцлер добавил, что в каждом конкретном случае риски оцениваются индивидуально, и при необходимости действие разрешения приостанавливается.

"Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве с Департаментом полиции безопасности инициировал проверки разрешений на оружие в отношении тех лиц, в отношении которых есть основания считать, что их деятельность может угрожать общественному порядку", - отметил Коммусаар.