Эстония стоит на пороге принятия важных решений

«Отец, мы можем взять небольшой кредит», - сказал Тоотс отцу. «Долг – это чужие деньги. В долг есть хлеб да при лучине сидеть, недолго выдержишь. Потом еще хутор с молотка продадут», - ответил на это отец. Как мы помним, Тоотс хотел привести в порядок хутор, но на это не было денег. Именно с этого, всем известного диалога можно начать обсуждение, должна ли Эстония брать кредиты для достижения своих целей. При этом забывается, что кредиты – это сегодняшнее кровообращение мира и естественная часть повседневной жизни.

Для того чтобы расти и развиваться, а также строить что-то на будущее, сначала нужно инвестировать. Стоит ли брать кредит и сможем ли мы его после вернуть? Тоотс тоже не смог просто так получить кредит, потребовался поручитель, и одним из них стал Тыниссон. Тыниссон верил в способность Тоотса правильно использовать кредит и подтвердил это своей подписью. Не должны ли и мы больше верить в самих себя?