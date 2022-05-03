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Эстония стоит на пороге принятия важных решений
Эстония стоит на пороге принятия важных решений
«Отец, мы можем взять небольшой кредит», - сказал Тоотс отцу. «Долг – это чужие деньги. В долг есть хлеб да при лучине сидеть, недолго выдержишь. Потом еще хутор с молотка продадут», - ответил на это отец. Как мы помним, Тоотс хотел привести в порядок хутор, но на это не было денег. Именно с этого, всем известного диалога можно начать обсуждение, должна ли Эстония брать кредиты для достижения своих целей. При этом забывается, что кредиты – это сегодняшнее кровообращение мира и естественная часть повседневной жизни.
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