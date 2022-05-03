Вт, 3.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Трагедия в эстонской деревне: мужчина ударил ножом сожительницу, а вскоре умер сам

rus.postimees.ee
Трагедия в эстонской деревне: мужчина ударил ножом сожительницу, а вскоре умер сам
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Мужчина с окровавленным ножом.
Мужчина с окровавленным ножом. Фото: kudla/ Shutterstock

2 мая утром сообщили, что в деревне Химмасте в волости Пыльва 50-летний мужчина ударил ножом сожительницу и причинил себе опасные для жизни раны.

Медики оказали мужчине первую помощь, но, несмотря на их усилия, по дороге в больницу он все-таки скончался. Пострадавшую 56-летнюю женщину госпитализировали, передает Лыунаская префектура.

Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.

Ключевые слова
Наверх