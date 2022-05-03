2 мая утром сообщили, что в деревне Химмасте в волости Пыльва 50-летний мужчина ударил ножом сожительницу и причинил себе опасные для жизни раны.
Трагедия в эстонской деревне: мужчина ударил ножом сожительницу, а вскоре умер сам
Трагедия в эстонской деревне: мужчина ударил ножом сожительницу, а вскоре умер сам
Медики оказали мужчине первую помощь, но, несмотря на их усилия, по дороге в больницу он все-таки скончался. Пострадавшую 56-летнюю женщину госпитализировали, передает Лыунаская префектура.
Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.
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