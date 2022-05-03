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Галерея ⟩ На обочине нашли разбитую и залитую кровью машину

rus.postimees.ee
На обочине нашли разбитую и залитую кровью машину
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Сегодня утром, в 8.26, в волости Ярва, на трассе Йоотме-Коэру произошла авария, пишет Pоstimees.

По предварительной информации, автомобиль «Лада-110» вылетел с дороги.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла уточнила, что в ДТП пострадал один человек, которого скорая помощь доставила в больницу.

Руководитель пресс-службы Центра спасения Сейди Ламус-Чистотин уточнила, что спасатели перевернули лежавшую на боку машину: «По предварительным данным причиной аварии стала перебегавшая дорогу косуля».

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