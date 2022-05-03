Галерея ⟩ На обочине нашли разбитую и залитую кровью машину
На обочине нашли разбитую и залитую кровью машину
По предварительной информации, автомобиль «Лада-110» вылетел с дороги.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла уточнила, что в ДТП пострадал один человек, которого скорая помощь доставила в больницу.
Руководитель пресс-службы Центра спасения Сейди Ламус-Чистотин уточнила, что спасатели перевернули лежавшую на боку машину: «По предварительным данным причиной аварии стала перебегавшая дорогу косуля».