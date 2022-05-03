Потерявший миллионы Воллмарк: ноги моей в КХЛ больше не будет

«В голове было много разных мыслей. Безопасно ли мне находиться в этом городе? Моя семья в Швеции потеряла сон. Я просто хотел уехать оттуда. Поговорил с клубом, они услышали меня, что я не хочу оставаться. Я уже не был старым Лукасом. Всё изменилось. Конечно, это был финансовый плевок в душу, но я понимал, что не хочу быть частью этого. Я не могу поддерживать то, что происходит. Дальбек и Рейдеборн остались? Каждый сам делает выбор и должен за него отвечать. В любом случае ноги моей там больше не будет. Больше мне нечего сказать», — приводит слова Валльмарка SVT.