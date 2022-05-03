«Денацификация нужна в Москве, а не в Киеве». Израиль возмущен заявлением Лаврова о Гитлере и евреях

Что на это ответил глава МИД России? Во-первых, по его мнению, на существование нацизма в Украине указывает то, что у взятых в плен военных из таких подразделений, как «Азов» и «Айдар», есть татуировки в виде свастики и символов нацистских батальонов, а сами они якобы пропагандируют «Майн кампф» («Моя борьба», так называется автобиографическая книга Адольфа Гитлера).

Аргумент о том, что Зеленский - еврей, Ларов не посчитал убедительным.

«Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят», - заявил он.

Какую реакцию вызвали слова Лаврова

Заявление Лаврова о том, что Гитлер мог быть евреем, спровоцировало скандал. Острее всего на его слова отреагировали в Израиле.

«С особой серьезностью отношусь к заявлению министра иностранных дел России, - заявил глава правительства Израиля Нафтали Беннет. - Его слова не соответствуют действительности, а их посыл ошибочен. Цель такой лжи состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность».

«Использование Холокоста еврейского народа в качестве политического инструмента должно быть немедленно прекращено», - подчеркнул премьер-министр.

«Высказывания министра иностранных дел России Лаврова не только непростительны и возмутительны - они также являются ужасной исторической ошибкой, - заявил утром 2 мая глава МИД Израиля Яир Лапид. - Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме - это самый низменный уровень расизма в отношении евреев».

МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова для «разъяснительной беседы». По словам Лапида, это будет «непростой разговор».

Замглавы израильского МИДа Идан Ролл в «Твиттере» назвал слова Лаврова возмутительными и неадекватными. «Это часть очень тревожной тенденции пренебрежения Холокостом со стороны российского руководства с начала войны», - добавил он.

Министр связи Израиля Йоаз Хендель в интервью общенациональной радиостанции Армии обороны Израиля тоже назвал слова Лаврова неадекватными: «И просто для исторической точности: у Гитлера не было еврейской крови - и то, что происходит в Украине, это возмутительно».

Хендель напомнил, что в Израиле только на прошлой неделе отмечали День памяти Холокоста. Во время Холокоста нацисты и их пособники убили на подконтрольных им территориях около 6 млн евреев.