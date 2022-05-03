Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) обнародовала во вторник, 3 мая, свой ежегодный рейтинг стран по уровню свободы прессы. При этом Эстония поднялась в таблице на целых 11 позиций до 4 места с 15 места, которое она заняла в прошлом году.
Лийметс: Эстония взяла на себя ведущую роль в защите свободы медиа в мире
Как и в предыдущем году, на пьедестале почета среди стран с самой благоприятной ситуацией со свободой прессы оказались скандинавские государства: Норвегия (первое место), Дания (2-е место) и Швеция (3-е место). При этом в пятерку лидеров впервые вошла страна с постсоветского пространства — Эстония, опередившая таким образом Финляндию всего на одну позицию.
Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, комментируя это сообщение, сказала, что это отличная новость и большое признание для эстонских журналистов, людей и всей страны, передала пресс-служба МИД Эстонии. «Эстония взяла на себя ведущую роль в защите свободы медиа в мире. Конкретным выражением этого стала международная конференция по свободе медиа, организованная Эстонией в феврале, где мы также тесно сотрудничали с «Репортерами без границ», — сказала министр, добавив, что для Эстонии важно бороться с информационной войной России против Украины.
Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, выступавший на международной конференции по свободе медиа в Таллинне, рассказал о все более стесненных возможностях для работы свободных медиа в России. «Ровно через две недели Россия начала полномасштабную войну против Украины, давно пытаясь создать благодатную почву для пропаганды и распространения ложной информации, и различных элементов гибридной войны», – сказала министр. По ее словам, медиа там также используются для сокрытия и искажения правды об ужасной войне России и ее преступлениях против человечности в Украине. «Например, в медиа запрещено называть войну войной», – отметила Лийметс.
Война России в Украине унесла жизни многих журналистов, которые ценой своей жизни информировали мир о преступлениях России против человечности против украинского народа. Журналисты также играют очень важную роль в документировании деятельности России для судебных разбирательств, например, Международного уголовного суда. По данным «Репортеров без границ», с 24 февраля в Украине погибли семь журналистов и 11 получили ранения.