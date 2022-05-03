Лийметс: Эстония взяла на себя ведущую роль в защите свободы медиа в мире

Как и в предыдущем году, на пьедестале почета среди стран с самой благоприятной ситуацией со свободой прессы оказались скандинавские государства: Норвегия (первое место), Дания (2-е место) и Швеция (3-е место). При этом в пятерку лидеров впервые вошла страна с постсоветского пространства — Эстония, опередившая таким образом Финляндию всего на одну позицию.

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, комментируя это сообщение, сказала, что это отличная новость и большое признание для эстонских журналистов, людей и всей страны, передала пресс-служба МИД Эстонии. «Эстония взяла на себя ведущую роль в защите свободы медиа в мире. Конкретным выражением этого стала международная конференция по свободе медиа, организованная Эстонией в феврале, где мы также тесно сотрудничали с «Репортерами без границ», — сказала министр, добавив, что для Эстонии важно бороться с информационной войной России против Украины.

Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, выступавший на международной конференции по свободе медиа в Таллинне, рассказал о все более стесненных возможностях для работы свободных медиа в России. «Ровно через две недели Россия начала полномасштабную войну против Украины, давно пытаясь создать благодатную почву для пропаганды и распространения ложной информации, и различных элементов гибридной войны», – сказала министр. По ее словам, медиа там также используются для сокрытия и искажения правды об ужасной войне России и ее преступлениях против человечности в Украине. «Например, в медиа запрещено называть войну войной», – отметила Лийметс.