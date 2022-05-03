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Фото ⟩ Полицейский автомобиль, ставший участником ДТП, сбил двух человек

rus.postimees.ee
Полицейский автомобиль, ставший участником ДТП, сбил двух человек
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Veoauto sõitis otsa alarmsõidkule.
Veoauto sõitis otsa alarmsõidkule. Фото: Lääne prefektuur

Вчера в 16:25 в волости Хяэдемеэсте произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Pärnu Postimees, на 187-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла оперативный автомобиль остановил для проверки Volkswagen Passat. В это же время в машину Škoda Scala с включенными проблесковыми маячками сзади въехал грузовик Mercedes-Benz Actros, которым управлял 56-летний мужчина.

В результате столкновения оперативный автомобиль наехал на стоявших на дороге водителя Volkswagen и полицейского. Скорая помощь отвезла водителя Volkswagen в Пярнускую больницу, полицейский обратился туда сам.

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