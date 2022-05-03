Фото ⟩ Полицейский автомобиль, ставший участником ДТП, сбил двух человек

Как сообщает Pärnu Postimees, на 187-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла оперативный автомобиль остановил для проверки Volkswagen Passat. В это же время в машину Škoda Scala с включенными проблесковыми маячками сзади въехал грузовик Mercedes-Benz Actros, которым управлял 56-летний мужчина.