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Россия ввела ответные экономические меры против недружественных стран

rus.postimees.ee
Россия ввела ответные экономические меры против недружественных стран
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Кремль
Кремль Фото: Foto: Wikipedia

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств, сообщил Кремль, передает РИА «Новости».

Указ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции России, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц.

Правительству поручается в десятидневный срок составить соответствующий перечень.

Документ вступает в силу с момента опубликования и будет действовать до отмены специальных экономических мер.

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