Маклер: такого давления на рынок аренды, как сейчас, в Эстонии еще не было

Такого давления на рынок аренды, как сейчас, в Эстонии еще не было. Особой популярностью пользуются так называемые бюджетные арендные квартиры, большая часть квартир вообще не попадает на порталы недвижимости.

Так что снять квартиру военным беженцам не так-то просто. Препятствием может быть как цена, так и срок действия договора. На помощь пришло государство: украинцам, бежавшим от войны, предлагают единовременное пособие до 900 евро и государственное жилье на срок до четырех месяцев.

«Помимо украинских военных беженцев, в Эстонию бегут и граждане России. У меня есть опыт, когда в начале марта со мной связалась семья из России, которая собрала вещи и уехала в Эстонию. Для начала они остановились в гостинице, но остро нуждались в съемном жилье. Мы нашли для них подходящий дом, и я надеюсь, что они остались довольны», — рассказывает маклер.

В Хааберсти можно снять 2-комнатную квартиру в хорошем состоянии почти за 500 евро в месяц. В Мустамяэ, на Эхитаяте-теэ, 3-комнатную квартиру в очень хорошем состоянии почти за 550 евро в месяц. В Таллинне очень сложно найти жилье в хорошем состоянии дешевле 400-500 евро. Платежеспособность военных беженцев гораздо более ограничена.

«В этом плане у меня тоже есть опыт, когда проживающий в Эстонии украинец помог своим родственникам переехать в Эстонию и сам оплачивает их съемную квартиру», — продолжает Марлеэ Карья.

Казалось бы, в Таллинне самое дорогое съемное жилье, но цены в Тарту отнюдь не дешевле. Поэтому желающие снять жилье отправляются в отдаленные районы с хорошим железнодорожным или автомобильным сообщением (Раквере и Пайде). «Даже жители поселка Коэру поражены, что цены на аренду квартир там можно сравнить с ценами в Пайде и Тарту. За трехкомнатную квартиру без ремонта в Коэру запрашивают 300 евро в месяц плюс коммунальные платежи», — уточняет маклер.

В последнее время в Эстонии было создано немало стартапов, работать в которых приехали иностранцы. Иммигранты не покупают недвижимость сразу, а для начала снимают квартиру.

Многие жители Эстонии из-за роста цен на недвижимость больше не могут позволить себе собственное жилье и поэтому вынуждены снимать квартиру. Можно заметить, что все чаще несколько взрослых делят общее жилое пространство и расходы.