Судоходная компания AS Tallink Grupp в апреле 2022 года перевезла 465 945 пассажиров, что на 452,4% больше, чем в апреле прошлого года.
Количество пассажиров Tallink выросло более чем в пять раз
Об этом предприятие сообщило в биржевом пресс-релизе, отметив, что объем перевезенных единиц грузов вырос на 14,9% до 33 875 единиц, а количество перевезенных автомобилей пассажиров выросло на 127,7% до 61 083 единиц.
Как отметила компания, связанные с COVID-19 проблемы и ограничения на поездки стали основными факторами, которые сказались на объемах перевозок в 2022 году, а также особенно в апреле 2021.
На линии Эстония - Финляндия компания Tallink в апреле этого года перевезла 249 198 пассажиров, что на 268,3%, чем за тот же период прошлого года. Пассажирский паром Victoria I на линии Таллинн - Хельсинки выполнил 17 рейсов в обоих направлениях, замещая судно Silja Europa. Шаттл Star не обслуживал линию в апреле в течение 13 дней, когда велись очередные работы по обслуживанию судна.
Компания Tallink в апреле на линии Эстония-Финляндия перевезла 23 048 единиц грузов и 51 352 автомобиля, за год прирост показателей составил 11,1% и 111,6% соответственно.
На линии Эстония-Швеция с 19 апреля оперирует только одно грузовое судно, поскольку судно Regal Star начало обслуживать линию Эстония-Финляндия. В апреле Tallink перевез на линии 42 492 пассажира, 2755 автомобилей и 4436 единиц грузов.