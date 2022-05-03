Количество пассажиров Tallink выросло более чем в пять раз

Об этом предприятие сообщило в биржевом пресс-релизе, отметив, что объем перевезенных единиц грузов вырос на 14,9% до 33 875 единиц, а количество перевезенных автомобилей пассажиров выросло на 127,7% до 61 083 единиц.

Как отметила компания, связанные с COVID-19 проблемы и ограничения на поездки стали основными факторами, которые сказались на объемах перевозок в 2022 году, а также особенно в апреле 2021.

На линии Эстония - Финляндия компания Tallink в апреле этого года перевезла 249 198 пассажиров, что на 268,3%, чем за тот же период прошлого года. Пассажирский паром Victoria I на линии Таллинн - Хельсинки выполнил 17 рейсов в обоих направлениях, замещая судно Silja Europa. Шаттл Star не обслуживал линию в апреле в течение 13 дней, когда велись очередные работы по обслуживанию судна.

Компания Tallink в апреле на линии Эстония-Финляндия перевезла 23 048 единиц грузов и 51 352 автомобиля, за год прирост показателей составил 11,1% и 111,6% соответственно.