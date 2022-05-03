На прошлой неделе прибавилось более 2000 зараженных

Руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп прокомментировала, что на прошлой неделе было проанализировано 16 204 теста на коронавирус, из которых 2039 оказались положительными. По сравнению с позапрошлой неделей число зарегистрированных случаев заражения упало на 26 процентов.

«Базовое репродуктивное число R остается в пределах 0,85. На этой неделе можно ожидать менее 150 зараженных в день», - сказала Сепп и добавила, что, согласно матрице рисков, риск распространения коронавируса средний.

На этой неделе, согласно данным Департамента здоровья, показатель госпитализации должен упасть до 120 процентов. По состоянию на утро понедельника на больничном лечении находилось 156 человек, из которых 61 человек нуждался в госпитализации в связи с симптоматическим Covid-19. В течение последних семи дней ежедневно число симптоматических пациентов с Covid-19 увеличивалось в больницах в среднем на 6,3. В течение недели было зафиксировано девять случаев смерти зараженных коронавирусом, четыре человека не были вакцинированы.

В течение недели было введено 2123 дозы вакцины, из которых процесс вакцинации был впервые начат у 362 человек. Дополнительные или бустерные дозы получили всего 453 407 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,5 процента.