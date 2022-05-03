Еще два года назад Карл Пуудерспелль начал вести бизнес на Amazon, желая тем самым заработать себе на жизнь. «После гимназии и армии я начал думать, что же предпринять со своей жизнью дальше. Было два выбора: стать профессиональным игроком в покер или начать собственный бизнес. Я выписал плюсы и минусы обоих вариантов, но поскольку в покере заработок зависит от того, сколько времени ты на него тратишь, а я этого не хотел, я нашел вариант, где можно было бы получить коммерческий доход даже во время сна», — рассказал Пуудерселль Postimees.
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Молодой эстонец стал акулой продаж на Amazon
За основу была взята бизнес-идея, услышанная в армии
Молодой эстонец стал акулой продаж на Amazon
Во время службы в армии Карл начал изучать в интернете, какие возможности предпринимательства вообще существуют. Он обнаружил, что некоторые люди зарабатывают деньги, делая покупки в интернет-магазине Amazon. Поначалу он был настроен скептически – нельзя верить всему тому, что видишь в интернете. Тем не менее, Карлу показалась это настолько интересным, что он начал изучать этот вопрос дальше. Вскоре он встретился с Эгле Раадик, который смог успешно развивать бизнес на Amazon в Эстонии, поэтому план Карла начал обретать форму.