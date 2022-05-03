Молодой эстонец стал акулой продаж на Amazon

Еще два года назад Карл Пуудерспелль начал вести бизнес на Amazon, желая тем самым заработать себе на жизнь. «После гимназии и армии я начал думать, что же предпринять со своей жизнью дальше. Было два выбора: стать профессиональным игроком в покер или начать собственный бизнес. Я выписал плюсы и минусы обоих вариантов, но поскольку в покере заработок зависит от того, сколько времени ты на него тратишь, а я этого не хотел, я нашел вариант, где можно было бы получить коммерческий доход даже во время сна», — рассказал Пуудерселль Postimees.