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Евросоюз готовится к газовому шантажу со стороны России

rus.postimees.ee
Евросоюз готовится к газовому шантажу со стороны России
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Газовая плита.
Газовая плита. Фото: Ants Liigus

Европейский союз готовится к дальнейшему шантажу со стороны России по прекращению поставок газа европейским странам.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

По ее словам, решение "Газпрома" прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию является еще одним поворотным моментом в нынешнем кризисе, так как нарушает условия контрактов.

"Это неоправданное нарушение существующих контрактов и предупреждение о том, что любое государство-член может быть следующим", - сказала она.

Однако Симсон отметила, что на экстренном собрании министры энергетики ЕС заявили, что безопасности поставок в Европу напрямую ничто не угрожает.

Однако она подчеркнула, что ЕС должен ускорить расширение возобновляемой энергии, диверсифицировать поставки и увеличить запасы энергоносителей.

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