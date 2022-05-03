Евросоюз готовится к газовому шантажу со стороны России

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

По ее словам, решение "Газпрома" прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию является еще одним поворотным моментом в нынешнем кризисе, так как нарушает условия контрактов.

"Это неоправданное нарушение существующих контрактов и предупреждение о том, что любое государство-член может быть следующим", - сказала она.

Однако Симсон отметила, что на экстренном собрании министры энергетики ЕС заявили, что безопасности поставок в Европу напрямую ничто не угрожает.