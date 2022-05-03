Европейский союз готовится к дальнейшему шантажу со стороны России по прекращению поставок газа европейским странам.
Евросоюз готовится к газовому шантажу со стороны России
Евросоюз готовится к газовому шантажу со стороны России
По ее словам, решение "Газпрома" прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию является еще одним поворотным моментом в нынешнем кризисе, так как нарушает условия контрактов.
"Это неоправданное нарушение существующих контрактов и предупреждение о том, что любое государство-член может быть следующим", - сказала она.
Однако Симсон отметила, что на экстренном собрании министры энергетики ЕС заявили, что безопасности поставок в Европу напрямую ничто не угрожает.
Однако она подчеркнула, что ЕС должен ускорить расширение возобновляемой энергии, диверсифицировать поставки и увеличить запасы энергоносителей.
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