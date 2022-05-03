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Министр образования обеспокоена уровнем знания эстонского языка выпускников школ Силламяэ

rus.postimees.ee
Министр образования обеспокоена уровнем знания эстонского языка выпускников школ Силламяэ
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Лийна Керсна
Лийна Керсна Фото: Remo Tõnismäe

В понедельник, 2 мая министр Лийна Керсна побывала в Ида-Вирумаа, где посетила Силламяэскую гимназию и Ида-Вирумааский центр профессионального образования, а также Вирумааский колледж Таллиннского технического университета в Кохтла-Ярве.

Министр встретилась с коллективом Силламяэской гимназии, директорами основных школ Силламяэ, мэром Силламяэ Тынисом Кальбергом и работниками образования городской управы, чтобы обсудить состояние образования на эстонском языке, проблемы и возможности в регионе. 

По словам министра, вызывает беспокойство тот факт, что менее 30% выпускников русскоязычных основных школ Силламяэ успешно сдают экзамен по эстонскому языку на уровень B1, а в школах и детских садах Силламяэ менее половины учителей владеют эстонским языком на необходимом уровне. «В то же время, например, в этом году государство поддерживает различные мероприятия, связанные с изучением эстонского языка в Силламяэ, на сумму около полумиллиона евро», - добавила министр Керсна.

«Мы предложили мэру Силламяэ и руководителям школ, что государство готово взять на себя ответственность за обеспечение гимназии и, при необходимости, эстоноязычного основного образования в Силламяэ, если мы сможем достичь соглашения в том, что нынешние русскоязычные основные школы будут преобразованы в школы с ранним языковым погружением. На сегодняшний день в Силламяэ нет ни одной школы с языковым погружением», - сказала Лийна Керсна.

Министр Керсна также посетила кампус Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Силламяэ и обсудила с руководством центра будущее профессионального образования и сети школ в Ида-Вирумаа. Центр профессионального образования располагается в современном здании с хорошей технической базой и рассчитан на 900 учащихся. Он предлагает широкий спектр специальностей, но в основном преподавание, за исключением средне-профессионального образования, ведется на русском языке. Цель центра на ближайшие годы — расширить спектр предметов, предлагаемых на эстонском языке, повысив уровень владения эстонским языком существующих преподавателей и дополнив коллектив эстоноязычными специалистами.

«В дополнение к профессиональному училищу в кампусе в Силламяэ, которое предлагает множество возможностей для обучения, можно разместить как гимназию, так и прогимназию (7-9 классы). Это сочетание, безусловно, создаст хорошую синергию, и государство готово к такому развитию школьной сети», - сказала министр Керсна.

На встрече с представителями городской управы Силламяэ было решено, что городская управа Силламяэ и Министерство образования и науки создадут свои рабочие группы с целью обсуждения возможных решений по оптимизации школьной сети Силламяэ и улучшению образования на эстонском языке в 2022 году.

В ходе визита министр также посетила Вирумааский колледж в Кохтла-Ярве, который предлагает возможности обучения по трем специальностям высшего профессионального образования и двум специальностям магистратуры в форме дневного и сессионного обучения. Современная учебная среда колледжа с техническим оснащением мирового класса предоставляет возможность изучать инженерное дело на высоком уровне, а его выпускники получают широкий спектр возможностей на рынке труда, как на региональном, так и на более широком уровне.

Руководство и коллектив колледжа подтвердили свою готовность внести вклад в подготовку преподавателей естественных наук для обеспечения качества и устойчивости преподавания естественных наук в уезде Ида-Виру.

В Силламяэ 483 ребенка учатся в начальной школе и 1157 — в общеобразовательной.

Ида-Вирумааский центр профессионального образования — крупнейшее профессиональное учебное заведение, находящееся в ведении Министерства образования и науки, с кампусами в Силламяэ, Йыхви и Нарве. По состоянию на 10 октября 2021 в трех учебных заведениях обучается в общей сложности 2 500 студентов и работает 270 сотрудников. Ида-Вирумааский центр профессионального образования в Силламяэ предлагает возможности обучения в области информационных технологий, логистики и металлообработки.

В Вирумааском колледже TalTech в Кохтла-Ярве учащиеся могут получить высшее образование по одному из трех прикладных курсов (химическая технология, телематика и интеллектуальные системы, машиностроение и управление процессами энергетической технологии) или по одному из двух курсов магистратуры (химия и топливная технология, информационные технологии в бизнесе) в форме дневного и сессионного обучения. Колледж предлагает также курсы по повышению квалификации и способствует популяризации науки через Школу науки и технологий.

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