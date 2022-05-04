Бороться с ложной и вводящей в заблуждение информацией сложно. Однако поддержка, финансирование и повышение медиаграмотности людей приведет к свободе выражения мнений и независимым СМИ. Может быть медленнее, чем хотелось бы, но все же, считает министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
Лийметс: важно поддерживать журналистов, спасающихся от цензуры, конфликтов и войн
В этом году Эстония много сделала для продвижения свободы СМИ в мире. Как лидер коалиции за свободу медиа мы успешно организовали конференцию по свободе СМИ в Таллинне в середине февраля. В двухдневном мероприятии на месте или виртуально присутствовали министры и дипломаты из 50 стран, а также сотни журналистов, представителей гражданского общества и частного сектора, а также ученых со всего мира.
Помимо основной программы, 20 мероприятий, проведенных в рамках конференции, показали разнообразную, хотя и довольно печальную картину состояния свободы СМИ в мире. Например, 20 журналистов, убитых за последние годы, освещали экологические проблемы. Из-за общего ухудшения ситуации с правами человека и свободой медиа, а также без надлежащего финансирования независимые СМИ во многих странах больше не могут выживать. Существует множество угроз, направленных на ограничение свободы печати. Мы должны еще больше ценить положение Эстонии, которая находится среди лидеров в вопросе свободы журналистики и свободы интернета, а также замечать отличную работу наших журналистов.
К сожалению, в соседней с нами России ситуация обратная. Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, выступавший на Таллиннской конференции, рассказал о все более стесненных возможностях для работы свободных СМИ в России. Ровно через две недели Россия начала полномасштабную войну против Украины, давно пытаясь создать благодатную почву для пропаганды и распространения ложной информации, и различных элементов гибридной войны. Медиа там также используются для сокрытия и искажения правды об ужасной войне России и ее преступлениях против человечности в Украине. Например, в СМИ запрещено называть войну войной.
Всего несколько недель назад в России был незаконно задержан правозащитник и журналист Владимир Кара-Мурза, публично критиковавший режим и осуждавший войну. Муратов недавно подвергся жестокому нападению в московском метро, но все же решил остаться в России. Даже если он больше не сможет выполнять свою работу в «Новой газете». Его слова на Нобелевской премии мира резюмируют приверженность журналистов своей работе и ее цели:
«Караван идет, а собаки лают.
Они ропщут и злятся на хищников в горах и в пустыне. Караван может двигаться только тогда, когда вокруг него собаки.
Да, мы рычим и кусаемся. Да, у нас острые зубы и сильная хватка.
Но мы – предпосылка для прогресса.
Мы – противоядие от тирании».
К сожалению, по данным международной организации «Репортеров без границ», в Украине уже погибли семь журналистов из-за ужасающих действий России. Последний погиб в результате взрыва бомбы во время визита Генерального секретаря ООН в Киев. 11 получили ранения. Все они передавали информацию о военных преступлениях России против украинского народа. Эта информация, собранная ценой жизни и самоотверженными действиями многих журналистов, становится бесценным доказательством в международных судебных процессах.
Так что же могут сделать страны-единомышленники, чтобы исправить ухудшающуюся ситуацию с правами человека, свободой медиа и демократией в мире? Они могут объединить усилия. Например, в коалиции за свободу медиа или в процессе саммита демократии под руководством США. Многие страны также дали конкретные обещания на Таллиннской конференции, как в денежном выражении, так и в плане деятельности в поддержку свободы медиа.
Эстония вместе с другими членами коалиции за свободу медиа постоянно и систематически оказывает дипломатическое давление на страны, где в этом больше всего нуждаются. В то же время мы должны понимать, что в разных частях мира проблемы видятся по-разному. В Мексике, например, с начала этого года было убито восемь журналистов, освещавших насилие со стороны картелей.
Однако во всем мире существует широкий консенсус в отношении того, что борьба с безнаказанностью преступников, по мнению «Репортеров без границ», имеет решающее значение для защиты журналистов. Это также основа политики Эстонии в области прав человека.
Также важно поддерживать представителей гражданского общества и журналистов, спасающихся от цензуры, конфликтов и войн.
Мы также подчеркнули связь между свободой медиа и свободой интернета как одну из важных тем конференции в Таллинне. Именно цифровые вопросы и электронные решения для продвижения демократии также вносят важный вклад в процесс демократических встреч на высшем уровне в США. Таллиннская конференция была нашим обещанием в рамках Year of Action.