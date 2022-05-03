Видео ⟩ Пьяный целился из оружия в бойцов группы быстрого реагирования

В Тартумаа минимум раз в неделю стражам порядка поступают вызовы, связанные с оружием. По словам оперативного дежурного Лыунаской префектуры Стевена Кайо, среди случаев было и размахивание оружием на улице, и стрельба в воздух с балкона многоквартирного дома, экстремальные случаи дома и другие вызывающие беспокойство происшествия.

Оружие невозможно идентифицировать

Лыунаская префектура поделилась в социальной сети видео о том, как пьяный мужчина целился из оружия на прибывших по вызову бойцов группы быстрого реагирования.

Обычно по первоначальной информации неизвестно, каков мотив размахивающего оружием, находится ли кто-то в опасности и насколько опасное оружие оказалось в руках у человека. Несмотря на все это, задачей полиции является быстрое решение ситуации и обеспечение безопасности посторонних лиц, поэтому на такие события обычно реагируют большими силами. «Глядя издалека невозможно понять, идет ли речь об игрушечном, пневматическом или настоящем огнестрельном оружии», - объяснил оперативный дежурный и добавил, что этим можно объяснить и страх людей, которые видят похожий на оружие предмет. И полиция готова применять в отношении человека с похожим на оружие предметом все допустимые законом меры.

Вызов в Эльва

Железные нервы и профессионализм полицейских подтверждает и прошлогодний вызов в Эльва, когда имеющий признаки опьянения мужчина отправился угрожать своим соседям предметом, похожим на оружие. Чем ближе выходные, тем больше поступает аналогичных вызовов, признал Кайо.

И на тот вызов отреагировали несколько патрулей со всего уезда, дом оградили и направились к квартире дебошира. На стук дверь открыл мужчина, который тут же направил оружие в сторону вооруженных и прикрытых щитами бойцов группы быстрого реагирования. Ему несколько раз приказали бросить оружие, в итоге он все же подчинился. Нарушителя задержали, а находившееся в его распоряжении пневматическое оружие, которым он целился в полицейских, изъяли.