В последние месяцы полиция получила много сообщений о происшествиях, связанных с оружием. Исключением не стал и юг Эстонии, где полиции почти каждый день приходится реагировать на происшествия с повышенным приоритетом, пишет Tartu Postimees.
Видео ⟩ Пьяный целился из оружия в бойцов группы быстрого реагирования
В Тартумаа минимум раз в неделю стражам порядка поступают вызовы, связанные с оружием. По словам оперативного дежурного Лыунаской префектуры Стевена Кайо, среди случаев было и размахивание оружием на улице, и стрельба в воздух с балкона многоквартирного дома, экстремальные случаи дома и другие вызывающие беспокойство происшествия.
Оружие невозможно идентифицировать
Лыунаская префектура поделилась в социальной сети видео о том, как пьяный мужчина целился из оружия на прибывших по вызову бойцов группы быстрого реагирования.
Обычно по первоначальной информации неизвестно, каков мотив размахивающего оружием, находится ли кто-то в опасности и насколько опасное оружие оказалось в руках у человека. Несмотря на все это, задачей полиции является быстрое решение ситуации и обеспечение безопасности посторонних лиц, поэтому на такие события обычно реагируют большими силами. «Глядя издалека невозможно понять, идет ли речь об игрушечном, пневматическом или настоящем огнестрельном оружии», - объяснил оперативный дежурный и добавил, что этим можно объяснить и страх людей, которые видят похожий на оружие предмет. И полиция готова применять в отношении человека с похожим на оружие предметом все допустимые законом меры.
Вызов в Эльва
Железные нервы и профессионализм полицейских подтверждает и прошлогодний вызов в Эльва, когда имеющий признаки опьянения мужчина отправился угрожать своим соседям предметом, похожим на оружие. Чем ближе выходные, тем больше поступает аналогичных вызовов, признал Кайо.
И на тот вызов отреагировали несколько патрулей со всего уезда, дом оградили и направились к квартире дебошира. На стук дверь открыл мужчина, который тут же направил оружие в сторону вооруженных и прикрытых щитами бойцов группы быстрого реагирования. Ему несколько раз приказали бросить оружие, в итоге он все же подчинился. Нарушителя задержали, а находившееся в его распоряжении пневматическое оружие, которым он целился в полицейских, изъяли.
В этом и во многих других похожих случаях нарушителю крупно повезло, ни для кого из них ситуация пока не закончилась крайне печально. Но если ситуация будет продолжаться, это только вопрос времени, когда полиции придется открыть огонь, чтобы задержать человека с предметом, похожим на оружие.