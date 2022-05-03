Эстонская разведка: попытки предъявить Путину победу к 9 мая могут провалиться

Общая информация

По происходящему на востоке Украины можно предположить, что вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) намерены окружить и уничтожить восточную группировку украинских войск, удерживающих оборонительные позиции на Донбассе, с последующей оккупацией территорий. В прошедшие сутки россияне продолжили держать вооруженные силы Украины (ВСУ) под ударами авиации и высокоточных средств.

На данный момент РФ не располагает военными ресурсами, которые позволили бы ей продвинуться дальше административных границ Донецкой и Луганской областей. Соотношение численности российских и украинских войск составляет 1 к 3. По уставу, данных сил достаточно для наступления по ландшафту открытого типа. Однако, учитывая высокий боевой дух украинских войск и проблемы ВС РФ, бои могут затянуться на несколько месяцев, а попытки предъявить президенту Путину победу к 9 мая вполне могут провалиться.

С оккупированных территорий по-прежнему поступает информация о воровстве и грабежах. Масштабы указывают не на случайный, а организованный характер подобного поведения. Похожая картина наблюдалась еще в 2014 году. Предположительно, подобным образом РФ пытается подорвать возможности Украины к сопротивлению и снизить негативное влияние санкций на российскую экономику.

Также продолжают поступать сообщения о пожарах и взрывах на военных объектах РФ. Вероятнее всего, они обусловлены различными причинами. В условиях войны повышается нагрузка на объекты, что может приводить к учащению нарушений техники безопасности. Не исключены намеренные поджоги с целью сокрытия разночтений между документацией и реальным положением дел. Кроме того, в сложившейся обстановке обычные происшествия привлекают больше внимания, чем обычно. При этом нельзя исключать, что по крайней мере в отдельных случаях мы видим результат работы украинских спецслужб.

Харьковское направление (Восток)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят локальные удары. Вероятнее всего, они стремятся воздействовать на линии снабжения российских войск. ВС РФ были преимущественно пассивны.

Рубеж Донецк – Луганск

В Луганской области продолжаются бои вокруг Лимана, Рубежного и Попасной. Вероятнее всего, на этом направлении российские войска по-прежнему нацелены на захват Славянска и Краматорска.

В Донецкой области подразделения ВС РФ продолжают предпринимать попытки наступления на линии Гуляйполе – Покровское.

ВС РФ продолжили наносить удары по Мариуполю с воздуха и моря. Судя по всему, в результате разгорелся пожар. Бойцы ВСУ продолжают сопротивляться и оборонять промышленную зону завода «Азовсталь».

Южное направление

Под Херсоном российские войска были скорее пассивны. Вероятнее всего, РФ сосредоточена на удержании захваченных территорий. Россияне насаждают символы российской власти и усиливают контроль над информационным пространством. В субботу произошли серьезные сбои в работе интернета. Якобы после этого работа сети была переключена на российские решения.

ВС РФ проводят перегруппировку под Запорожьем, Николаевым и Кривым Рогом. Помимо этого, они подтягивают снабжение. Вероятнее всего, мы видим признаки подготовки к наступлению. В течение 2 мая российские войска не пытались атаковать, но держали под обстрелом артиллерии позиции ВСУ.