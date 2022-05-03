Тюрьма и прокуратура не поддержали УДО сирийского беженца, который поджег свою жену в Ласнамяэ

Согласно обвинительному заключению Пыхьяской окружной прокуратуры, 7 марта 2017 года в квартире на улице Маяка в столичном районе Ласнамяэ Кован Мохаммад, которому на тот момент было 20 лет, из ревности избил свою супругу, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег: женщина попала в больницу с тяжелыми ожогами и провела на больничной койке в общей сложности полгода.