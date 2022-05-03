Во вторник Вируский уездный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении из тюрьмы сирийского беженца Кована Мохаммада (25), отбывающего 10-летний срок лишения свободы за избиение и поджог своей жены в Таллинне.
Тюрьма и прокуратура не поддержали УДО сирийского беженца, который поджег свою жену в Ласнамяэ
Тюрьма и прокуратура не поддержали УДО сирийского беженца, который поджег свою жену в Ласнамяэ
И тюрьма, и прокуратура УДО Мохаммада не поддержали. «Суд примет решение не позднее 1 июня», - сообщила Rus.ERR пресс-секретарь Вируского уездного суда Кристи Эрлих.
Согласно обвинительному заключению Пыхьяской окружной прокуратуры, 7 марта 2017 года в квартире на улице Маяка в столичном районе Ласнамяэ Кован Мохаммад, которому на тот момент было 20 лет, из ревности избил свою супругу, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег: женщина попала в больницу с тяжелыми ожогами и провела на больничной койке в общей сложности полгода.
В том же году Харьюский уездный суд признал Мохаммада виновным в причинении тяжких телесных повреждений и в применении физического насилия, приговорив его к десяти годам тюрьмы.