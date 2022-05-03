Крафтовая пивоварня Põhjala снова вышла в плюс

По сравнению с предыдущим годом рост составил более 20%. Финансовые расходы компании и прибыль до вычета затрат достигли самого высокого уровня за всю историю деятельности предприятия – 519 000 евро, а чистая прибыль составила 44 000 евро.

Как отметил исполнительный руководитель пивоварни Põhjala Ивар Аус, предприятие, несмотря на меняющуюся пандемическую и экономическую ситуацию, смогло увеличить свой текущий объем экспорта почти на 30% и успешно запустить новые продукты. «Несмотря на рост, минувший год все же оказался сложным. Мы были вынуждены лавировать между изменяющимися Covid-ограничениями и ростом цен на сырье; также сфера производства напитков не избежала роста цен на энергоносители». Хорошим результатам Põhjala, по оценке Ауса, способствовали сделанные прошлой весной инвестиции в новую линию баночного розлива, что дало пивоварне новые возможности для упаковки продукции, стабилизировало и открыло новые экспортные рынки.

В прошлом году пивоварня Põhjala экспортировала 65% своей продукции. Основными зарубежными рынками стали Нидерланды, Финляндия, Франция, Китай, Великобритания и США. По словам Ауса, наиболее популярными на экспортных рынках являются темное пиво Põhjala и пиво, выдержанное в бочках (barrel-aged), а также кислое пиво. В 2021 году пивоварня Põhjala экспортировала в общей сложности 0,6 млн литров пива.

Исполнительный руководитель пивоварни Põhjala отметил, что в прошлом году интерес к крафтовому пиву также вырос на внутреннем рынке, и цель пивоварни активно зайти в сектор пива типа лагер была успешно достигнута. Запущенный ровно год назад сорт Põhjala Laager на сегодня достиг рекордных продаж и является самым продаваемым пивом пивоварни Põhjala.

«Очевидно, что на внутреннем рынке не хватало пива типа лагер с насыщенном вкусом, так что Põhjala Laager заполнил этот пробел. Это понятный для потребителя напиток с богатым вкусом, что также отражается на цифрах продаж этого продукта», — сказал Аус. По словам Ауса, местные потребители также любят напитки типа IPA и кислое пиво, а также рост показывает серия слабоалкогольных и безалкогольных сортов пива.

«Все больше торговых сетей, владельцев баров и ресторанов осознали, что больше не могут удовлетворять ожидания покупателей, предлагая только массовый продукт, и ассортимент пополнился пивом от малых производителей. Немало таких производителей - в том числе и пивоварня Põhjala - значительно увеличили свои объемы в прошлом году. У Põhjala же рост составил более 30%», — прокомментировал Аус.

В этом году, по словам Ауса, целью пивоварни Põhjala является чуть больше сосредоточиться на внутреннем рынке и представить свою продукцию потребителям, которые еще не нашли напитки от малых производителей. «Планируются инвестиции в розничную торговлю и в увеличение объемов производства, а также скоро к бренду Põhjala добавится новый пивной бар в городке Теллискиви», — раскрыл планы предприятия на этот год глава пивоварни Põhjala.

Пивные тенденции 2022 года

По словам главного пивовара Põhjala Криса Пилкингтона, среди сортов крафтового и специального пива всегда появляются новые и интересные тренды, а в последнее время большую популярность набирают мутные напитки и очень хмельные IPA. Многие пивоварни также экспериментируют с кислым пивом, что позволяет им по-настоящему творчески подходить к ингредиентам. «Использование различных фруктов, овощей и даров леса (включая кору или лесные растения) в пиве создает новые вкусовые ощущения. С другой стороны, происходит возврат к «корням» и ренессанс «пива со вкусом пива». Победителями из этого тренда выйдут те пивоварни, которые смогут варить запоминающееся пиво из четырех базовых ингредиентов — воды, солода, хмеля и дрожжей — которое будут покупать снова и снова», — сказал Пилкингтон.

В то же время пивовар признает, что и «более мягкий» конец пивного спектра — это безалкогольные и слабоалкогольные сорта пива – также популярен, и пивоварни постоянно расширяют свой портфель слабоалкогольных продуктов из-за растущего спроса. «Люди принимают сознательное решение потреблять меньше алкоголя, но не хотят идти на компромисс во вкусе, поэтому самое время попробовать безалкогольное и слабоалкогольное пиво».