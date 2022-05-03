Спиливший три недели назад с груди Бронзового солдата орден Александер Томас Васильев сказал Postimees, что это был антивоенный протест, поскольку в свете происходящего в Украине ему больно видеть в Таллинне русского солдата. Однако он добавил, что сожалеет о том, что выразил свое отношение таким образом.
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Человек, спиливший орден с Бронзового солдата: «Мне больно видеть в городе русского солдата!»
Человек, спиливший орден с Бронзового солдата: «Мне больно видеть в городе русского солдата!»
Васильев сам связался в понедельник с редакцией, хотя еще в пятницу, когда сотрудники Postimees пришли к нему на работу, он явно был удивлен, давать комментарий отказался и выгнал журналиста и фотографа. Теперь Васильев сказал, что хочет прокомментировать свой поступок, но разглашать все факты пока не может. Поэтому и в телефонном разговоре он был немногословен: своей мысли до конца не договорил и опустил подробности того, что произошло три недели назад.
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