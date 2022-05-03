Срезавший орден с бронзового солдата человек: «Мне больно видеть русского солдата в городе!»

Васильев сам связался в понедельник с редакцией, хотя еще в пятницу, когда Postimees пришел искать его у него на работе, он явно был удивлен, давать комментарий отказался и выгнал журналиста и фотографа. Теперь Васильев сказал, что хочет прокомментировать свой поступок, но разглашать все факты пока не может. Поэтому и в телефонном разговоре он был, в принципе, немногословен: свои мысли до конца не договорил, как и подробности того, что произошло три недели назад.