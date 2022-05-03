В среду, 4 мая, среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool вырастет до 193,20 евро за мегаватт-час, сообщает Rus.ERR.
Завтра электричество на бирже подорожает почти на 50%
Завтра электричество на бирже подорожает почти на 50%
Дороже всего - 296,9 евро - электричество будет стоить c 8 до 9 утра, свидетельствуют данные Nord Pool.
Минимальным тариф будет с 2 до 3 часов ночи, когда цена составит 99,03евро за мегаватт-час.
Во вторник среднесуточная стоимость электроэнергии составляла 129,32 евро. Таким образом в среду электричество подорожает на 49,3%.
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