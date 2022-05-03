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Эркки Баховски ⟩ Финляндия слезам не верит

Эркки Баховски
Финляндия слезам не верит
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Эркки Баховски
Эркки Баховски Фото: TPM

Может ли политик показывать слезы на публике – об этом на примере Финляндии размышляет редактор отдела мнений Postimees Эркки Баховски.

В Финляндии разгорелось достаточно странное, но в то же время необходимое обсуждение на тему того, может ли политик плакать на публике во время кризисных ситуаций. Всё началось с того, что премьер-министр Финляндии Санна Марин, давая интервью изданию Ilta-Sanomat, расплакалась, начав говорить о войне в Украине. После этого в спор вмешалась обозреватель Iltalehti Санна Уккола, по мнению которой политики, конечно, могут время от времени полить слезы, но, определенно, не в решающие моменты: «Если мы говорим о вопросах, критичных по отношению к государству, политик должен руководить, а не хныкать и жаловаться», - так прозвучал суровый судебный приговор Уккола.

На это финские политики начали обмениваться опытом, кто и в какие моменты начинал плакать. Учитывая текущую ситуацию в Эстонии, стоило бы, возможно, подумать о двух моментах, которые вспоминаются на фоне обсуждения по поводу слез.

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