Эркки Баховски ⟩ Финляндия слезам не верит

В Финляндии разгорелось достаточно странное, но в то же время необходимое обсуждение на тему того, может ли политик плакать на публике во время кризисных ситуаций. Всё началось с того, что премьер-министр Финляндии Санна Марин, давая интервью изданию Ilta-Sanomat, расплакалась, начав говорить о войне в Украине. После этого в спор вмешалась обозреватель Iltalehti Санна Уккола, по мнению которой политики, конечно, могут время от времени полить слезы, но, определенно, не в решающие моменты: «Если мы говорим о вопросах, критичных по отношению к государству, политик должен руководить, а не хныкать и жаловаться», - так прозвучал суровый судебный приговор Уккола.