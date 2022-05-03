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Евростат: в марте уровень безработицы в Эстонии был ниже, чем в среднем в ЕС

BNS
Евростат: в марте уровень безработицы в Эстонии был ниже, чем в среднем в ЕС
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Безработица. Снимок иллюстративный.
Безработица. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Среди стран Балтии безработица в Эстонии в марте была самой низкой. Также уровень безработицы в Эстонии был ниже, чем в среднем в странах Евросоюза, сообщает Евростат.

За год уровень безработицы в Литве снизился на 0,5 пункта, а за месяц - на 0,1 пункта и в марте составила 6,9%. В ЕС безработица в среднем составляла 6,2% – соответственно на 1,3 и на 0,1 пункта ниже, показывают данные статистической службы Евросоюза.

В Латвии безработица составляла 7% – на 0,7 пункта ниже, чем год назад, и на 0,2 меньше ниже, чем месяц назад. В Эстонии она была 5,4% – на 1,3 пункта ниже, чем год назад, а за месяц не изменилась.

По предварительным подсчетам, во всем ЕС работы не было у 13,4 млн человек.

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