Евростат: в марте уровень безработицы в Эстонии был ниже, чем в среднем в ЕС

За год уровень безработицы в Литве снизился на 0,5 пункта, а за месяц - на 0,1 пункта и в марте составила 6,9%. В ЕС безработица в среднем составляла 6,2% – соответственно на 1,3 и на 0,1 пункта ниже, показывают данные статистической службы Евросоюза.

В Латвии безработица составляла 7% – на 0,7 пункта ниже, чем год назад, и на 0,2 меньше ниже, чем месяц назад. В Эстонии она была 5,4% – на 1,3 пункта ниже, чем год назад, а за месяц не изменилась.