Суд приостановил процесс закрытия школы Люганузе

В постановлении суда, вынесенном в понедельник, судья приостановила действие решения волостного собрания Люганузе, закрывшего школу в конце августа. Постановление, вынесенное в порядке предварительной правовой защиты, действует до окончания судебного разбирательства.

В конце апреля родители учащихся школы Люганузе обжаловали решение волостного собрания в административном суде. Волостная управа Луганузе сочла, что у волости нет средств для содержания основной школы с 60 учениками и что дети должны продолжать обучение в школах Кивиыли или Майдла.

Поллукс написала в постановлении суда, что родители должны иметь право голоса в вопросах образования. Поллукс отметила, что суд не оценивает, должна ли школа Люганус работать или ее следует закрывать. Однако суд оценивает, было ли решение волостного собрания принято с учетом интересов образования детей.

«Чем меньше ребенок, тем больше право родителей принимать решения в отношении его или ее образования, и наоборот: чем старше ребенок, тем меньше родитель может напрямую ему указывать», — пишет Поллукс.

«Для того чтобы иметь эффект, это право должно выходить за пределы семейного круга и позволять на него опираться в общении с носителем публичной власти. Фундаментальное право на образование может оказаться бесполезным, если родители не смогут защитить право своих детей на образование от действий органов государственной власти путем подачи жалобы в вопросах образования», — отметила Поллукс.

Пресс-секретарь Тартуского административного суда Анетт Крейцманн добавила, что было необходимо применить первоначальную правовую защиту, поскольку закрытие школы было необратимым: открытие школы больше невозможно, если суд в окончательном решении признает, что решение волостного совета должно быть аннулировано.

«Если предположить, что жалобы заявителей будут удовлетворены, а суд аннулирует оспариваемые административные акты, школа Люганузе должна будет вновь быть открыта для продолжения своей деятельности. Однако это уже может оказаться неосуществимым, поскольку, например, учителя к тому времени, скорее всего, уже найдут новую работу, а дети уже будут учиться в другой школе. Таким образом, в данном случае существует риск того, что в случае неприменения предварительной правовой защиты защита прав заявителей решением суда может оказаться невозможной», — отметил суд в своем определении.