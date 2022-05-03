В учебные заведения Эстонии поступило более 4000 детей и подростков, бежавших от войны в Украине

Министр образования и науки Лийна Керсна подчеркивает, что очень важно, чтобы украинские дети и подростки быстро получили учебные места в наших учебных заведениях - освоились, нашли друзей и начали изучать эстонский язык. Учебные заведения также должны как можно скорее зарегистрировать детей в EHIS. «Мы можем выплачивать поддержку из дополнительного бюджета государства только тем детям, которые внесены в базу данных», - объясняет министр Керсна.

К настоящему времени дети и подростки из Украины зарегистрированы в учебных заведениях во всех уездах, от детских садов до профессиональных училищ. По данным EHIS, наибольшее количество воспитанников детских садов и школьников из Украины зарегистрировано в Харьюмаа (1917), Тартумаа (422), Пярнумаа (315), Ида-Вирумаа (265), Ляэне-Вирумаа (258), Ярвамаа (160) и Сааремаа (152).

69,2% обучаются в учебных заведениях с эстонским языком обучения, 20,5% - в учебных заведениях с русским языком обучения, 9,8% - в учебных заведениях, реализующих программу языкового погружения, и 0,5% детей и молодежи из числа беженцев - в школах с английским языком обучения.