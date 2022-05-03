В Ляэнемаа на берегу моря ждет покупателя нарядная дача

Двухэтажная дача, построенная в 2006 году, находится в очень хорошем состоянии и готова к приему новых хозяев! Дом площадью 57 м2 подходит для круглогодичного проживания. Площадь участка - 1037 м2.

Фото: KV.EE

На первом этаже расположены прихожая, открытая кухня-гостиная, спальня, душевая и туалет. Наверху спальни и кладовые. С западной стороны дома есть терраса, открытая лучам вечернего солнца, и баня-бочка с печью Deluxe, где можно греться и любоваться окружающей красотой.

Фото: KV.EE

На участке установлены детская площадка, большой батут и песочница. Комнаты отапливаются установленным в гостиной камином, электрическими радиаторами и ​​недавно установленным воздушно-тепловым насосом, регулирующимся с помощью WiFi. В цену входит все имеющееся в доме оборудование и техника.

Фото: KV.EE