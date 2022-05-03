Интернет-мошенники обманули пожилую женщину почти на 79 000 евро

Потерпевшей позвонил представившийся работником Swedbank человек, который попросил у нее помощи в поимке нечестного банковского работника. Для этого она должна была перевести свои деньги на чужой счет, сообщает Пыхьяская префектура.

Также женщине позвонил якобы работник банка Coop, который тоже попросил помощи в расследовании. Для этого потерпевшая должна была взять кредит в банке Coop и перевести эти деньги на чужой счет.