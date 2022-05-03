Защита потребителя выходит на новый уровень: с конца мая будут запрещены уловки со скидками и поддельные отзывы

Штрафы и правда солидные — 4 процента от годового оборота компании, или 2 миллиона евро. Речь идет о реформе Европейского Союза под названием «Директива Omnibus». Об изменениях стоит помнить как торговцам, так и потребителям.

Партнер Lextal и присяжный адвокат Рауно Кинкар и присяжный адвокат Хенри Ратник обозначили 10 пунктов, которые необходимо знать и соблюдать в отношении этой директивы.

1. Запомните дату - 28 мая. Именно тогда вступят в силу новые правила и впредь бизнес должен будет соответствовать новым требованиям.

2. Демонстрация скидки происходит по новым правилам. Предыдущая, более высокая цена может отображаться рядом с ценой со скидкой только в том случае, если более высокая цена действовала не менее 30 дней до этого. Запрещается высоко поднимать цену товара в разовом порядке только для того, чтобы показать привлекательную цену со скидкой. Специальные правила применяются к скоропортящимся продуктам (например, молоку) и товарам, которые находятся на рынке менее 30 дней.

3. Сообщите потребителю, если ему показывают персональные цены. Если онлайн-платформа автоматически устанавливает персональную цену для потребителя (например, на основе его IP-адреса, файлов cookie, дня рождения или предыдущих покупок), он должен быть уведомлен об этом.

4. Не манипулируйте отзывами. Запрещено публиковать поддельные отзывы клиентов, удалять негативные отзывы или завышать рейтинг продукта.

5. Обнародуйте, проверены ли отображаемые отзывы. Торговец должен информировать, были ли отзывы о его продуктах и ​​услугах проверенными и правдивыми. Это означает, что торговец должен убедиться, что потребитель, оставивший отзыв, действительно пользовался его товаром или услугой. Если торговец этого не делает, он должен в дополнение к таким отзывам четко указать, что эти отзывы не проверены. Простой способ проверить отзывы — добавить ссылку на подтверждение заказа.

6. Давайте четко понять, если за определенную плату отражаете продукты и услуги на более высоком месте в результатах поиска. Если продавец использует поисковую систему (например, на своей собственной веб-платформе) и взимает плату за то, чтобы определенные продукты или услуги отображались выше в результатах поиска, это должно быть четко указано. Это относится как к прямому, так и к косвенному вознаграждению. Косвенное вознаграждение — это, например, повышенные комиссионные, а также компенсационные схемы.

7. Сообщите потребителю, покупает ли он товар у продавца или нет. Поставщик услуг платформы должен четко сообщать пользователям, продаются ли приобретаемые товары или услуги самой платформой или другими пользователями платформы (например, eBay или Amazon). Кроме того, необходимо уточнить, являются ли другие пользователи торговцами (в этом случае применяются права защиты прав потребителей) или они также являются потребителями. Потребитель должен быть проинформирован, если он заключает сделку с лицом, не являющимся торговцем.

8. Товары разного качества не могут рекламироваться как идентичные. Запрещено продавать товары одного и того же бренда в разных странах ЕС, если они разного качества. Например, пельмени с одинаковой упаковкой не могут продаваться в Испании и Эстонии, если в продаваемых в Эстонии пельменях содержится на 30 процентов меньше мяса.

9. Личные данные = плата за услугу. Если поставщик услуг не взимает с потребителя плату за услугу, а обрабатывает его персональные данные в целях, отличных от тех, которые необходимы для оказания услуги, права потребителя на защиту прав потребителей расширяются. Например, если поставщик услуг использует персональные данные для разработки собственных услуг или перепродает их третьей стороне. Таким образом, денежная плата, уплачиваемая за потребителя, приравнивается к ситуации, когда потребитель уплачивает так называемую плату своими личными данными.