Болельщиков накануне матча Эстония – Сан-Марино будет разогревать Black Velvet

Black Velvet – одна из известнейших в нашей стране групп, из мега-хита которой в 90-е годы получился самый настоящий гимн – речь идет о треке «17». В состав группы входят Свен Лыхмус, Сулев Лыхмус и Лаури Лийв. Сейчас Лийв стал успешным музыкантом и телезвездой, Свен Лыхмус стал одним из популярнейших композиторов в жанре поп-музыки, а Сулев Лыхмус после окончания университета стал государственным чиновником.

В 2018 году, после двухгодичной паузы, Black Velvet выпустила сингл «Ворота» (Väravad). В сотрудничестве с Эстонским футбольным союзом был записан и клип, который снимали на стадионе A. Le Coq Arena, а в съемках приняло участие множество известных футболистов. Для коллектива это было весьма значимое событие, поскольку это был их первый официальный клип за долгое время.