2 июня на стадионе A. Le Coq Arena в рамках Лиги наций UEFA состоится матч между эстонской мужской сборной и командой Сан-Марино. Разогревтаь публику перед началом игры будет известная эстонская группа Black Velvet.
Болельщиков накануне матча Эстония – Сан-Марино будет разогревать Black Velvet
Black Velvet – одна из известнейших в нашей стране групп, из мега-хита которой в 90-е годы получился самый настоящий гимн – речь идет о треке «17». В состав группы входят Свен Лыхмус, Сулев Лыхмус и Лаури Лийв. Сейчас Лийв стал успешным музыкантом и телезвездой, Свен Лыхмус стал одним из популярнейших композиторов в жанре поп-музыки, а Сулев Лыхмус после окончания университета стал государственным чиновником.
В 2018 году, после двухгодичной паузы, Black Velvet выпустила сингл «Ворота» (Väravad). В сотрудничестве с Эстонским футбольным союзом был записан и клип, который снимали на стадионе A. Le Coq Arena, а в съемках приняло участие множество известных футболистов. Для коллектива это было весьма значимое событие, поскольку это был их первый официальный клип за долгое время.
Билеты на матч Эстония – Сан-Марино можно приобрести в сети Piletilevi. Игра состоится 2 июня на стадионе A. Le Coq Arena. Фан-зона откроется в 17.00, в 17.30 на сцену выйдет Black Velvet. Игра стартует в 19.00.