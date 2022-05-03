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Лука Модрич: должны показать, что «Реал» — лучший клуб мира. Мы никогда не сдаёмся

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Лука Модрич: должны показать, что «Реал» — лучший клуб мира. Мы никогда не сдаёмся
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Лука Модрич.
Лука Модрич. Фото: SPO

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити», сообщает «Чемпионат»

«Атмосфера в раздевалке очень хорошая. Мы знаем, что должны делать. Полны энтузиазма и подготовлены. Это самая важная игра сезона. Мы уверены, чтобы сможем совершить камбэк. В первом матче мы показали не лучшую игру, но всё же забили три гола. У нас есть качественные игроки и богатая история клуба — всё это влияет. Мы должны показать, что «Реал» — лучший клуб мира. Мы никогда не сдаёмся», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 4 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

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