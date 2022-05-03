Срок подачи деклараций о доходах истек в понедельник, 2 мая, однако по состоянию на вторник было еще не представлено больше 82 000 деклараций, сообщила пресс-служба Налогово-таможенного департамента (MTA).
Не подано еще больше 82 000 деклараций о доходах
Не подано еще больше 82 000 деклараций о доходах
Из них почти 71 000 деклараций отражают переплаченный налог, и государству предстоит вернуть деньги по таким декларациям, когда они будут поданы, а по 12 000 декларациям их подателям потребуется доплатить налог государству.
Всего в департамент подано 728 478 деклараций.
Налогово-таможенный департамент начал возврат переплаченного подоходного налога с 25 февраля для лиц, подавших декларацию о доходах в электронном виде, и с 18 марта для лиц, подавших декларацию в бумажном виде. Срок уплаты подлежащего к доплате подоходного налога – 3 октября 2022 года.
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