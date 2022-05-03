Фотографии ⟩ Судоходная компания DFDS доставила в Балтийское море новейшее судно

Luna Seaways длиной 230 метров может вместить 600 пассажиров и 4500 линейных метров транспортных средств. Это делает его крупнейшим грузовым и пассажирским судном в Балтийском море, наряду с построенным несколько месяцев назад родственным судном от DFDS Aura Seaways, об сообщает предприятие.

Luna Seaways Год постройки: 2021 Длина: 230 метров Ширина: 32 метра Грузоподъемность: 4500 линейных метров Вместимость пассажиров: 600 Порожняя масса: 12 750 тонн

По словам руководителя эстонского филиала DFDS Пеэтер Оясааре, обновленный парк судов показывает, что для датской фирмы линии Балтийского моря чрезвычайно важны: «Всего за несколько месяцев мы смогли привести в Балтию два современных и безвредных для окружающей среды судна, которые помогают нам повысить уровень обслуживания в шведском коридоре и значительно снизить следы углерода предприятия в природе».

По данным DFDS, они поставили перед собой цель сократить выбросы углерода на 45 процентов к 2030 году, и обновление парка судов – важный шаг на пути к этой цели. Выбросы CO2 новых судов на одну пятую меньше, чем у судов, которые до сих пор обслуживали эту линию.

Два новых судна увеличили пропускную способность DFDS на литовско-шведской линии на треть. «Отзывы о судне Aura Seaways, которое начало курсировать между Клайпедой и Карлсрахмном в январе, были весьма положительными. Новые суда гораздо более тихие и вместительные, здесь находятся более уютные каюты и возможности для проведения свободного времени. На борту как Luna Seaways, так и Aura Seaways есть рестораны и бары, магазин, детская площадка и места для отдыха», - сказал Оясаар.

Опасаясь пиратов

Строительство Luna Seaways завершилось на китайском судостроительном заводе в феврале этого года. Путь до порта приписки Клайпеда занял 47 дней. Для преодоления расстояния в 13 000 морских миль использовался только один из четырех основных моторов: чтобы экономить топливо и уменьшить воздействие на окружающую среду.

По словам капитана, литовца Миндаугаса Носавичиуса, самой волнующим на пути к порту приписки был участок Адельского залива между Йеменом и Сомали, который славится пиратскими нападениями. «На этом участке нас сопровождала специальная вооруженная охрана. Мы покрыли борта открытых палуб колючей проволокой. Все двери были постоянно заперты, большинство источников света было выключено, а ставни покрыты светонепроницаемым материалом, чтобы в темное время суток судно излучало как можно меньше света», - описал процесс Носавичиус.