Только что запущенный газопровод между Литвой и Польшей может уменьшить поставки газа в Эстонию

Соединение GIPL протяженностью 508 км между Польшей и Литвой объединяет страны Балтии и Финляндию в европейскую газовую сеть. Этот шаг укрепит энергетическую независимость региона и увеличит возможности использования клайпедского СПГ-терминала.

По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, открытие GIPL для потребителей и продавцов газа в Балтийском и финском регионах является хорошей новостью в долгосрочной перспективе, особенно с точки зрения энергетической безопасности и надежности поставок. «Это дает продавцу газа еще больше возможностей — сегодня Eesti Gaas выходит на польский рынок», — отметил Каазик.

Однако, по его мнению, здесь есть два очень важных момента. «По крайней мере, на первых порах газ по новому подключению будет двигаться скорее из нашего региона, и дефицит газа в странах Балтии будет увеличиваться, — сказал Каазик. — Во-вторых, влияние GIPL никоим образом не сравнимо с проектом терминала СПГ в Палдиски, который также обеспечит нам реальную энергетическую безопасность, в дополнение к экономической конкурентоспособности и энергетическим преимуществам в регионе».

Он добавил, что в любом случае было бы хорошо, если бы подобные конкретные события, такие как открытие польского GIPL, происходили поближе к нам. «Дополнительной надежности ждет и эстонский потребитель газа, а в широком смысле и весь бизнес и Балтийский регион, который с точки зрения энергоэкономики все более и более становится полуостровом», — сказал Каазик.

«В ближайшие месяцы поводов для беспокойства нет — у нас заключены контракты с новыми поставщиками и накоплены запасы. Однако мы достигнем долгосрочного решения только в том случае, если нам удастся объединить все соответствующие энергетические и морские знания, существующие возможности и международные контакты».

Два аукциона пропускной способности трубопровода GIPL, состаоявшиеся во второй половине апреля, показали интерес к его использованию. Отныне аукционы электроэнергии будут проходить ежедневно.

«В настоящее время газ направляется в Польшу, но в зависимости от потребностей рынка он будет поступать в обоих направлениях, — сказал генеральный директор литовского оператора по транспортировке природного газа Amber Grid Немунас Бикнюс. — Имея возможность импортировать и экспортировать газ через соединение GIPL, Литва и Польша повысили не только собственну. энергетическую безопасность, но и безопасность стран Балтии и Финляндии как региона, что особенно важно в нынешних геополитических условиях. Надежная инфраструктура для бесперебойного энергообмена — ключевой вопрос экономического роста региона».

В ближайшие пять месяцев мощность транспортировки газа из Литвы в Польшу достигнет 217 тысяч кубометров в час, или 2,4 гигаватт-часа. Это составляет 1,9 млрд кубометров, или 21 тераватт-час в год. Мощность транспортировки газа из Польши в Литву составляет 230 000 м3/ч, или 2,6 ГВтч/ч. Это соответствует 2 миллиардам кубометров, или примерно 22 ТВтч в год.