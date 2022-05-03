Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне в среду по сравнению со вторником повысится в Эстонии на 49,4 процента до 193,20 евро мегаватт-час.
Стоимость электроэнергии в Эстонии в среду повысится до 193,20 евро
Стоимость электроэнергии в Эстонии в среду повысится до 193,20 евро
Самой высокой —296,90 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду утром с 8 до 9 часов, а самой низкой ночью с 2 до 3 часов, когда она составит 99,03 евро за мегаватт-час.
Ключевые слова