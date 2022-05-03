Эстонская компания по производству строительных химикатов Krimelte продолжает работать в России и не намерена из нее уходить, пишет портал DV.ee со ссылкой на исполнительного директора фирмы Пеэтера Тохвера, по словам которого Krimelte работает в России локально, и за последнее время объемы заказов значительно снизились.
Эстонский производитель химикатов Krimelte не намерен уходить из России
Эстонский производитель химикатов Krimelte не намерен уходить из России
"У нас там маленький завод, где осталась треть персонала, силами которого обрабатываем поступающие заказы. Да, наложены санкции, однако деньги и товары всё ещё можно переводить из страны в страну", - говорит Тохвер в интервью Äripäev.
"Самое интересное, что не было ни одного случая, чтобы партнер не заплатил, или деньги где-то застряли: люди всё понимают, готовы приспосабливаться и работать с изменившихся условиях", - добавил он.
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