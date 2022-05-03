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Эстонский производитель химикатов Krimelte не намерен уходить из России

rus.postimees.ee
Эстонский производитель химикатов Krimelte не намерен уходить из России
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Krimelte peamine kaubamärk on Penosil. 
Krimelte peamine kaubamärk on Penosil. Фото: Krimelte

Эстонская компания по производству строительных химикатов Krimelte продолжает работать в России и не намерена из нее уходить, пишет портал DV.ee со ссылкой на исполнительного директора фирмы Пеэтера Тохвера, по словам которого Krimelte работает в России локально, и за последнее время объемы заказов значительно снизились.

"У нас там маленький завод, где осталась треть персонала, силами которого обрабатываем поступающие заказы. Да, наложены санкции, однако деньги и товары всё ещё можно переводить из страны в страну", - говорит Тохвер в интервью Äripäev.

"Самое интересное, что не было ни одного случая, чтобы партнер не заплатил, или деньги где-то застряли: люди всё понимают, готовы приспосабливаться и работать с изменившихся условиях", - добавил он.

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