Путин — Макрону: Запад должен прекратить поставлять Украине оружие

Путин обвинил украинские вооруженные силы в военных преступлениях, а Европу в их игнорировании, заявив, что «Запад может помочь остановить эти зверства, если окажет соответствующее давление на киевские власти и приостановит поставки оружия в Украину».

Путин также заявил, что Украина не готова «усердно работать» для прекращения конфликта.

«Российская сторона по-прежнему открыта для диалога», — сказал Путин Макрону.

Макрон, со своей стороны, заявил, что война на Украине угрожает мировой продовольственной безопасности, заявили в Кремле.

Путин связал ситуацию с санкциями Запада в отношении России, сославшись на «важность бесперебойной работы глобальной логистической и транспортной инфраструктуры».

Макрон — один из немногих западных лидеров, разговаривавших с Путиным после вторжения России в Украину. Он часами сидел у телефона, пытаясь убедить Путина прекратить войну.