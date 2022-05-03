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Путин — Макрону: Запад должен прекратить поставлять Украине оружие

AFP/BNS
Путин — Макрону: Запад должен прекратить поставлять Украине оружие
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Emmanuel Macron ja Vladimir Putin pressikonverentsil Pariisis 9. detsember 2019.
Emmanuel Macron ja Vladimir Putin pressikonverentsil Pariisis 9. detsember 2019. Фото: Ludovic Marin/POOL/AFP

Президент России Владимир Путин во вторник заявил главе французского государства Эммануэлю Макрону, что Запад должен прекратить поставки оружия Украине, заявил Кремль.

Путин обвинил украинские вооруженные силы в военных преступлениях, а Европу в их игнорировании, заявив, что «Запад может помочь остановить эти зверства, если окажет соответствующее давление на киевские власти и приостановит поставки оружия в Украину».

Путин также заявил, что Украина не готова «усердно работать» для прекращения конфликта.

«Российская сторона по-прежнему открыта для диалога», — сказал Путин Макрону.

Макрон, со своей стороны, заявил, что война на Украине угрожает мировой продовольственной безопасности, заявили в Кремле.

Путин связал ситуацию с санкциями Запада в отношении России, сославшись на «важность бесперебойной работы глобальной логистической и транспортной инфраструктуры».

Макрон — один из немногих западных лидеров, разговаривавших с Путиным после вторжения России в Украину. Он часами сидел у телефона, пытаясь убедить Путина прекратить войну.

Президент Франции Эммануэль Макрон более двух часов разговаривал по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает BFMTV во вторник.

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