Президент России Владимир Путин во вторник заявил главе французского государства Эммануэлю Макрону, что Запад должен прекратить поставки оружия Украине, заявил Кремль.
Путин — Макрону: Запад должен прекратить поставлять Украине оружие
Путин обвинил украинские вооруженные силы в военных преступлениях, а Европу в их игнорировании, заявив, что «Запад может помочь остановить эти зверства, если окажет соответствующее давление на киевские власти и приостановит поставки оружия в Украину».
Путин также заявил, что Украина не готова «усердно работать» для прекращения конфликта.
«Российская сторона по-прежнему открыта для диалога», — сказал Путин Макрону.
Макрон, со своей стороны, заявил, что война на Украине угрожает мировой продовольственной безопасности, заявили в Кремле.
Путин связал ситуацию с санкциями Запада в отношении России, сославшись на «важность бесперебойной работы глобальной логистической и транспортной инфраструктуры».
Макрон — один из немногих западных лидеров, разговаривавших с Путиным после вторжения России в Украину. Он часами сидел у телефона, пытаясь убедить Путина прекратить войну.
Президент Франции Эммануэль Макрон более двух часов разговаривал по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает BFMTV во вторник.