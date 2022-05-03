За должность гендиректора Департамента конкуренции борются шесть человек

Срок полномочий топ-руководителя государственной службы составляет пять лет. с 2008 года генеральным директором Департамента конкуренции является Мярт Отс.

Госсекретарь объявил новый конкурс 8 марта, а затем продлил срок подачи заявок с 4 апреля до 2 мая.

Ожидается, что имя нового главы будет объявлено в начале июня, сообщила BNS советник Госканцелярии по коммуникациям Диана Лоренц.