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За должность гендиректора Департамента конкуренции борются шесть человек

BNS
За должность гендиректора Департамента конкуренции борются шесть человек
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Гендиректор Департамента конкуренции Мярт Отс
Гендиректор Департамента конкуренции Мярт Отс Фото: Madis Veltman

На открытый конкурс на должность генерального директора Департамента конкуренции, который завершился в понедельник, поступило шесть заявлений.

Срок полномочий топ-руководителя государственной службы составляет пять лет. с 2008 года генеральным директором Департамента конкуренции  является Мярт Отс.

Госсекретарь объявил новый конкурс 8 марта, а затем продлил срок подачи заявок с 4 апреля до 2 мая.

Ожидается, что имя нового главы будет объявлено в начале июня, сообщила BNS советник Госканцелярии по коммуникациям Диана Лоренц.

В настоящее время Государственная канцелярия также ищет главу Департамента социального страхования в связи с последовавшей 31 марта отставкой бывшего генерального директора Индрека Холста. К установленному сроку на должность было получено девять заявлений, а новый глава Департамента социального страхования также должен быть объявлен в начале следующего месяца.

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