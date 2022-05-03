На открытый конкурс на должность генерального директора Департамента конкуренции, который завершился в понедельник, поступило шесть заявлений.
За должность гендиректора Департамента конкуренции борются шесть человек
За должность гендиректора Департамента конкуренции борются шесть человек
Срок полномочий топ-руководителя государственной службы составляет пять лет. с 2008 года генеральным директором Департамента конкуренции является Мярт Отс.
Госсекретарь объявил новый конкурс 8 марта, а затем продлил срок подачи заявок с 4 апреля до 2 мая.
Ожидается, что имя нового главы будет объявлено в начале июня, сообщила BNS советник Госканцелярии по коммуникациям Диана Лоренц.
В настоящее время Государственная канцелярия также ищет главу Департамента социального страхования в связи с последовавшей 31 марта отставкой бывшего генерального директора Индрека Холста. К установленному сроку на должность было получено девять заявлений, а новый глава Департамента социального страхования также должен быть объявлен в начале следующего месяца.
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