Дополнительный госбюджет направлен на первое чтение

По словам председателя финансовой комиссии Андрея Коробейника, в изменившейся экономической ситуации и дополнительный бюджет на этот год, и ряд связанных с ним проектов необходимо проработать в ускоренном порядке.

«Скорость зависит от того, как будет проработано положение о повышении прожиточного минимума», — сообщил Коробейник в пресс-релизе.

«По весеннему прогнозу Министерства финансов на 2022 год дополнительный бюджет составит ориентировочно 2,2 процента ВВП. Цифры показывают, что влияние дополнительного бюджета на состояние бюджета будет несколько меньшим, так как использование субсидий частично возвращает государству налоговые средства. С учетом этого, влияние административного сектора на номинальную бюджетную позицию в этом году составит 627 млн евро, то есть 1,9 процента ВВП», — пояснил Коробейник.