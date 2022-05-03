Несмотря на рост стоимости производственных ресурсов и проблемы с поставками, в первом квартале этого года промышленное производство продолжало расти умеренными темпами – примерно на 4%, а в марте рост даже достиг почти 8%, пишет в экономическом комментарии главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Экономист Swedbank: перспективы роста в производственном секторе ухудшаются
Вклад в рост внесли обрабатывающая промышленность – почти на 7%, выработка энергии – на 21% и горнодобывающая промышленность – на 5%. Хотя в первом квартале промышленный сектор ещё демонстрировал умеренный рост, его темпы замедлились.
Если добавить к промышленному сектору увеличение на одну десятую розничных продаж, то почти четверть экономики в первом квартале продемонстрировала неплохой рост добавленной стоимости. В то же время рост сдерживался снижением налогов, включаемых в ВВП, или, в лучшем случае, очень незначительным ростом в постоянных ценах.
Промышленности удалось умеренно повысить заработную плату
Быстрый рост цен производителей привёл к увеличению выручки от продаж в промышленности и обрабатывающей промышленности в текущих ценах почти на четверть в первом квартале и на целых 30% в марте. Хотя цены на производственные ресурсы также выросли, такое увеличение объёмов производства и доходов от продаж позволяет предположить, что по крайней мере, умеренный рост заработной платы в промышленном секторе, скорее всего, сохранится. В то же время возможности для повышения заработной платы значительно различались в разных секторах деятельности.
Наибольший вклад в рост внесли деревообрабатывающая и электронная промышленность, а также производство электрооборудования
Наибольший вклад в рост обрабатывающей промышленности в первом квартале внесли деревообрабатывающая и электронная отрасли, а также производство электрооборудования. Однако основными факторами, сдерживающими рост, стали сокращение производства текстиля, которое падает с июня прошлого года, механических транспортных средств, которое падает с ноября прошлого года, и пластмасс, которое падает в этом году. В энергетической сфере в первом квартале картина производства электричества и тепла сильно различалась. В то время как производство электроэнергии выросло на 26%, производство тепла снизилось на 13% по сравнению с прошлым годом.
По сравнению с коронавирусным шоком, снижение чувства уверенности эстонских промышленных фирм является скромным
Снижение чувства уверенности среди промышленных предприятий Эстонии продолжилось и в апреле, но по сравнению с мартом изменения были весьма незначительными. По сравнению с шоком двухлетней давности, связанным с коронавирусной инфекцией, война в Украине не оказала столь значительного влияния на общий уровень чувства уверенности эстонских промышленных предприятий. Это также относится к оценке заказов и производства в ближайшие месяцы. Хотя ожидания относительно роста экспорта в ближайшие месяцы ухудшились, текущая картина похожа на 2019 год. Для производственных компаний спрос не является основным фактором, сдерживающим производство. В начале второго квартала недостаточный спрос в качестве сдерживающего фактора производства называла почти пятая часть фирм, примерно столько же, сколько и 15 лет назад. Однако доля фирм, для которых нехватка производственных ресурсов и несвоевременные поставки сдерживают экономическую активность, вновь быстро выросла.
Стремительный рост цен и дефицит производственных ресурсов сдерживают перспективы роста обрабатывающей промышленности
Хотя индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности продолжает показывать рост в еврозоне, на которую приходится почти половина экспорта товаров Эстонии, ситуация постепенно ухудшается. Темпы роста производства в апреле по оценкам замедлились до самых низких темпов с июня 2020 года. Компании жалуются на нехватку производственных ресурсов и рост цен на них. Рост новых заказов также замедлился в среднем по еврозоне в этом году. По предварительным оценкам, хуже всего ситуация в Германии, где промышленное производство вернулось к сокращению после двухлетнего перерыва. Рост у основных торговых партнеров Эстонии в этом году замедляется, но этого роста, видимо, будет достаточно, чтобы обеспечить экспортные возможности для наших предприятий. В то же время прогноз роста обрабатывающей промышленности в еврозоне ухудшился. Спрос всё больше сдерживается быстрым ростом цен.