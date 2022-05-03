Latvijas gāze на данный момент не получает природный газ из России

В то же время она указала, что объемы газа, которые компания приобретет в будущем, являются коммерческой информацией.

Как сообщалось, оператор системы природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus) на своем сайте сообщил, что в субботу, 30 апреля, впервые с конца марта в Латвию через соединение Лухамаа поступил российский природный газ.

Природный газ подавался в Латвию через соединение также в воскресенье, 1 мая, и в понедельник, 2 мая.

В Conexus пояснили, что компания как оператор единой системы передачи и хранения обеспечивает инфраструктуру для транспортировки и хранения газа, которая является собственностью трейдера. Согласно действующим законам и нормативным актам, поставки природного газа из России в настоящее время не запрещены, и торговцы вольны выбирать источники импорта газа.