Эстония получит ПВО средней дальности к 2025 году

"Подготовка к тендеру началась еще в 2020 году, когда мы начали напрямую общаться с производителями, разработка технического описания началась в начале этого года, а конкурс мы объявим в мае", - сказал сотрудник отдела закупок RKIK Прийт Соосаар.

"На сегодняшний день мы связались с семью поставщиками из нескольких стран", — объяснил Соосаар, добавив, что точная цена тендера будет объявлена ​​в июле, когда RKIK подготовит подробный план закупки.

Предварительные переговоры будут проведены со всеми поставщиками, отвечающими эстонским требованиям.