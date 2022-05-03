Эстония получит ПВО средней дальности к 2025 году, пишет портал Rus.ERR, уточняя, что о тендере, который готовили два года, Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) намерен объявить в этом месяце.
Эстония получит ПВО средней дальности к 2025 году
"Подготовка к тендеру началась еще в 2020 году, когда мы начали напрямую общаться с производителями, разработка технического описания началась в начале этого года, а конкурс мы объявим в мае", - сказал сотрудник отдела закупок RKIK Прийт Соосаар.
"На сегодняшний день мы связались с семью поставщиками из нескольких стран", — объяснил Соосаар, добавив, что точная цена тендера будет объявлена в июле, когда RKIK подготовит подробный план закупки.
Предварительные переговоры будут проведены со всеми поставщиками, отвечающими эстонским требованиям.
Помимо бронированных машин 1-й пехотной бригады и увеличения запасов артиллерии и боеприпасов, не менее важно добиться многоуровневой противовоздушной обороны. Системы ПВО, которые планируется закупить, позволят противостоять авиации противника и частично ракетным ударам.