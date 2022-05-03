В ЕС объявили о планах отключить от SWIFT новые российские банки

Ранее сообщалось, что в рамках шестого пакета санкций, работу над которым ведет ЕС, от SWIFT, в числе прочих, отключат Сбербанк.

В начале марта Евросоюз в рамках санкций в отношении России из-за вторжения в Украину отключил от SWIFT семь российских банков — ВТБ, «Россию», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

В рамках шестого пакета санкций, помимо прочего, обсуждается введение эмбарго на импорт российской нефти, однако против него выступают несколько стран, зависящих от российских энергоносителей. Источники Reuters, близкие к обсуждению, сообщали, что для этих стран может быть сделано исключение или установлен длительный переходный период для отказа от российской нефти.