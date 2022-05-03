Италия планирует полностью избавиться от импорта газа из России до второй половины 2024 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам экологического переходного периода Италии Роберто Чинголани в интервью газете La Repubblica.
Италия намерена полностью отказаться от российского газа до 2024 года
Италия намерена полностью отказаться от российского газа до 2024 года
"Мы должны стать автономными до второй половины 2024 года, чтобы наша страна могла обойтись без импорта российского газа", - заявил итальянский чиновник.
Также он прокомментировал предложенный Россией механизм оплаты в рублях за газ. Чинголани считает, что Еврокомиссия должна принять "четкое и недвусмысленное" политическое решение по этому вопросу, чтобы избежать перекладывания ответственности на отдельные правительства и нефтегазовые компании.
Напомним, что Италия - один из наибольших импортеров российских енергоресурсов с момента начала войны России против Украины.
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