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Италия намерена полностью отказаться от российского газа до 2024 года

РБК
Италия намерена полностью отказаться от российского газа до 2024 года
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Italy's Minister for Ecological Transition Roberto Cingolani holds a news conference at the end of the pre-COP26 climate meeting in Milan, Italy, October 2, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Italy's Minister for Ecological Transition Roberto Cingolani holds a news conference at the end of the pre-COP26 climate meeting in Milan, Italy, October 2, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane Фото: GUGLIELMO MANGIAPANE

Италия планирует полностью избавиться от импорта газа из России до второй половины 2024 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам экологического переходного периода Италии Роберто Чинголани в интервью газете La Repubblica.

"Мы должны стать автономными до второй половины 2024 года, чтобы наша страна могла обойтись без импорта российского газа", - заявил итальянский чиновник.

Также он прокомментировал предложенный Россией механизм оплаты в рублях за газ. Чинголани считает, что Еврокомиссия должна принять "четкое и недвусмысленное" политическое решение по этому вопросу, чтобы избежать перекладывания ответственности на отдельные правительства и нефтегазовые компании.

Напомним, что Италия - один из наибольших импортеров российских енергоресурсов с момента начала войны России против Украины.

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